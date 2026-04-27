現地４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節で、町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMFが塩貝健人を擁するヴォルフスブルクと対戦。スコアレスドローに終わった。この試合の終盤に、乱闘騒ぎがあった。町野が89分、高井が90＋２分に投入された直後だった。ボルシアMGの韓国代表MFイェンス・カストロップがサエル・クンベディの足首に危険なタックルを見舞ったのだ。両軍が揉み合いとなり、カストロップは今季２度目のレ