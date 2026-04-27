PayPayは27日、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の「海外支払いモード」が、台湾で利用できるようになったと発表した。出国前に本人確認（eKYC）を済ませたユーザーが利用できる。 「海外支払いモード」は、PayPayでの支払いや残高チャージが海外でも利用できる機能。2025年9月の韓国に続き台湾での対応がスタートした。 台湾では、「TWQR」のマークが掲示さ