女子サッカー界を長年支え続けた“鉄人CB”がピッチに別れを告げる。日テレ・東京ヴェルディベレーザは４月27日、元なでしこジャパンDFの岩清水梓が今シーズン限りで現役を引退すると発表した。現在39歳の岩清水は、粘り強い対人守備と冷静なカバーリングを武器に、長年にわたり最終ラインを支えてきたセンターバック。アカデミー出身として2003年にトップチームへ正式に昇格し、以降はクラブ一筋でプレー。実に24年間にわた