欧州最高峰に向けて、ラストスパートだ。日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月26日、ベルギーリーグのプレーオフ１第５節でメヘレンと敵地で対戦。26分に先制を許すも、前半のうちに追いつくと、後半に入って得点を重ね、４−１で快勝した。日本人選手はGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介が先発。さらに、今冬に加入した18歳のFW新川志音が途中出