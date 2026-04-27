モデルの伊藤桃々さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファッション誌『egg』（大洋図書）の復刊当時を支えた初期メンバーによる、豪華な集合ショットを公開しました。【写真】元『egg』モデル集合ショット「みんな大人になったなあ」伊藤さんは「egg初期メンバー久しぶりに集まれたみんな大人になったなあ」とつづり、1枚の写真を投稿。伊藤さんを含む『egg』元モデル7人が勢ぞろいした圧巻のショットです。全員が黒を