4月5日の石川県津幡町の町長選で初当選した吉田克也氏が27日、初登庁しました。津幡町の吉田克也新町長は午前8時ごろ、町役場に初登庁し、集まったおよそ100人の職員に出迎えられました。津幡町・吉田克也町長「私は皆さんと共にこれからさらに住みよい津幡町を作っていきたい」「自分の仕事がどうしたらより良いものになるのか、それが町民の皆さんのためになるのかしっかりと考えてアイデアを出してほしい」机の上には地元出身の