「せっかくの休日なのに、家事や付き合いに追われてまったく休めなかった……」こういった経験を持つ日本人は少なくないでしょう。日本では休むことに罪悪感を覚える人が多いため、休日でも“誰かや何かのため”に過ごしてしまうケースがあるようです。一方、ドイツでは休みは人生をより良くするためのものだと捉えています。松居温子さんの著書『日本の3倍休んで1.5倍の成果を出す ドイツ人のすごい休日』ではドイツ人の休み方に