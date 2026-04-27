28日（火）は、日本海の低気圧が東進して次第に不明瞭となりますが、夜には三陸沖に別の低気圧が発生する見込みです。このため、北日本や北陸では雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。上空寒気の影響で東北では雷雨となる所もありそうです。また、日本の南の高気圧が東寄りに移動して次第に不明瞭となる影響もあって、東日本から西日本付近は次第に気圧の谷となります。このため、東日本太平洋側から西日本にかけては、朝の