アニメ『ゴールデンカムイ』の放送を記念した特別イベント「ゴールデンカムイ 黄金に染まる函館」が北海道函館市で2026年4月28日〜7月26日の期間に開催される。【画像】ラッピングバスやコラボメニュー、コラボグッズ函館を染める金カム色作品の舞台となった函館でまち巡りが楽しめる企画。各所で街なかがゴールデンカムイ仕様に装飾される。市内を中心としたさまざまな場所に買い下ろしイラストを使用した歓迎フラッグやバナー