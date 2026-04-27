ロボットやAIに欠かせない半導体。多くを外国企業に頼る現状を打開できるのか？国産に向けた動きが加速しています。車型のロボット。みるみるうちに姿を変え、1分後には人型に変形しました。人の手の動きを感知して、繊細な手つきで陶芸をこなすロボットアームも。きょうから始まったテクノロジーの展示会。国内外から700を超える企業などが参加しました。こちらは人間のジェスチャーを理解して動くヒューマノイド。プレゼンター「