radikoサービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「太田光と15人のしゃべり手」第4回が、27日より配信された。ゲストには、文化放送「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」で18年にわたりパーソナリティーを務めてきた声優・花澤香菜が登場。かねてより爆笑問題のファンを公言している花澤が、太田と約1時間にわたる濃密な対談を繰り広げた。【番組カット】太田光、花澤香菜と濃密な対談番組では、