高市総理は、自民党内で意見が割れている「再審」＝裁判のやり直しに関する法律の改正案について、“今の国会での成立を目指すことに変わりはない”との考えを示しました。自民党稲田朋美 元政調会長（今月6日）「ほとんどの議員が抗告禁止って言っているにもかかわらず、それを全く無視をしている」自民党内でも異論が相次ぐ再審＝裁判のやり直しをめぐる刑事訴訟法の改正案。国会ではきょう、検察官が不服を申し立てる「