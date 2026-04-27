2025-26大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ、ファイナルのGAME2が4月26日に横浜BUNTAI（神奈川）で行なわれ、GAME1で先勝したSAGA久光スプリングスが大阪マーヴェラスを下し、SVリーグでは初、国内リーグでは通算9度目となる優勝を果たした。そのチームを率いたのが、中田久美監督──。実に9年ぶりの指揮であり、復帰1年目にしての戴冠となった。就任1年目でSAGA久光を初のSVリーグ優勝に導いた中田久美監督photo by