【ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5】 開催期間：7月2日～9月14日 オリエンタルランドは、東京ディズニーリゾートにて映画「トイ・ストーリー5」の公開を記念したスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。開催期間は7月2日より9月14日まで。 イベント期間中は東京ディズニーランドと