■「国歌歌唱は政治的行為に当たらない」自衛隊の政治的中立性への疑念を、政府のスポークスマンとして早期に払拭する狙いがあったのだろう。陸上自衛隊中央音楽隊に所属する自衛官が4月12日の自民党大会で国歌を歌唱して物議を醸した問題で、木原稔官房長官が15日の衆院内閣委員会で「法律に違反することと、政治的に誤解を招くことは、別問題だ。しっかりと反省すべきものだ」と述べ、事態の収拾を図っている。責任の所在をあい