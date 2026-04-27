【モデルプレス＝2026/04/27】カリスマトレーナーのAYAが4月26日、自身のInstagramを更新。スポーティなマタニティコーディネートを公開した。【写真】41歳美女トレーナー「スタイリッシュな着こなし」ふっくらお腹のぞくスポーツコーデ◆AYA、マタニティスポーツコーデ披露AYAは「マタニティスポーツコーデ」と記し、ふっくらとしたお腹がのぞくコーディネート写真を投稿。黒のキャップにサングラス、ボディスーツにフード付きジ