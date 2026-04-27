【モデルプレス＝2026/04/27】LeminoではBTSが出演する「BTS：The Best Talk Show！」（全7回）を独占配信中。また、「ドコモMAX with BTS」の新グラフィックも公開中だ。【写真】BTSメンバー来日時の路上オフショット公開◆BTS新トークショー配信中3月から放映中の「ドコモMAX with BTS」のTVCM第2弾「ずっと一緒に」篇の中でも描かれている、BTSメンバー7人が出演するトークショー「BTS：The Best Talk Show！」（全7回）がLemin