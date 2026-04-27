13歳の女の子にわいせつな行為をした疑いで、第1審で執行猶予を言い渡された家庭教師のパク被告と推定される人物が、ネット上に反論を投稿し、波紋が広がっている。去る4月24日、ネイバーブログに「ホームカメラ家庭教師のパク・〇〇です」というタイトルの記事が投稿された。【写真】女子高生を妊娠させた学校職員「しくじった」作成者は、「私的制裁がひどくなるにつれ、一方的な虚偽の流布と非難にこれ以上沈黙することは、私と