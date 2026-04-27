【モデルプレス＝2026/04/27】女優の吉谷彩子が4月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開した。【写真】34歳ビズリーチ美女「透明感すごい」“新鮮”イメチェン姿◆吉谷彩子、ヘアカットした姿披露吉谷は、ヘアカットされる女性とはさみの絵文字を添え、自撮りショットを投稿。最近は肩までのセミロングヘアだったが、前髪をセンターで分け、ふんわりとした肩上ボブのヘアスタイルで微笑みを浮かべる姿が収められて