TWSが、新アルバム『NO TRAGEDY』でカムバックした。4月27日午後、TWSはソウル・YES24ライブホールで5thミニアルバム『NO TRAGEDY』発売記念ショーケースを開催し、本作の魅力について語った。【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫『NO TRAGEDY』は、先行予約数116万枚（4月24日基準）を記録し、圧倒的な人気を証明した。（写真提供＝OSEN）TWSシンユは「この知らせを聞いて、メンバーみんなで驚き、喜び合った記憶があり