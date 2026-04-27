森永製菓は4月27日、コンセプトブランド「TAICHIRO MORINAGA」(タイチロウ モリナガ)から「よふかしクッキー」を、公式通販サイト･森永ダイレクトストアにて数量限定で発売した。“大人のご褒美時間”を想定した大人向けクッキーとして展開する。フランス産小麦粉や北海道産生乳の発酵バターなどの素材に、こだわりの具材を組み合わせ、「フルーツ&チーズ」「バター&コニャック」「ナッツ&トリュフ塩」のクッキー3種を