２７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開幕５連敗を喫するなどセ・リーグ最下位に沈む中日が２６日までの３連戦で首位・ヤクルトに３連勝したことを報じた。大の中日ファンで知られるタレント・大久保佳代子が「やった！」と喜んだ後、「ちょっとマジで…。すっごい低迷してましたけど、やっと３連勝。大丈夫でしょうか？」とコメンテーターで出演の野球評論家・デーブ大久保氏に質問。