◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）ケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）は、連勝の勢いで臨んだ前走のサウジダービーで５着と力を見せた。国内復帰戦で重賞制覇を飾り、大舞台への道を切り開く。大外枠からの発走となった海外初戦は、終始先団の外めを回るロスが生じる苦しい形。それでも最後まで懸命に上位に食らいつく粘り強い走りで、大崩れし