卓球の早田ひな（日本生命）ら世界選手権団体戦（２８日〜５月１０日）日本代表が２７日、開催地の英国・ロンドンに向けて出発した。１００周年の節目を迎えた今大会から新方式で行われる。男女ともに６４の国・地域が参加。ステージ１は予選リーグとリーグ戦の２つのカテゴリーに分かれて行われ、世界チームランク２位の日本女子、同４位の日本男子は５月２日から始まるリーグ戦に登場する。リーグ戦は世界チームランク上位