ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗が主演する７月期の日本テレビ系連続ドラマ「告白―２５年目の秘密―」（土曜・後９時）のヒロイン役の幼少期のティザー映像と画像が２７日、公開された。この映像＆画像はＡＩで再現されたもので、ＴＶｅｒのドラマページで視聴可能だ。同ドラマは、小学生の頃に出会った一人の女性に片思いを続けてきた主人公（松村）を中心に、２５年前に起きた凄惨（せいさん）な事件と真相を描いたラブサスペン