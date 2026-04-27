◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神木下里都投手、近本光司外野手▽ＤｅＮＡ宮下朝陽内野手▽中日川越誠司外野手▽ヤクルト橋本星哉捕手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンクイヒネイツア内野手▽日本ハム有原航平投手、山縣秀内野手