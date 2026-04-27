6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が27日、韓国で『TWS 5th Mini Album NO TRAGEDY MEDIA SHOWCASE』を開催。本作でのダンスチャレンジについて、言及した。【写真】今回もさわやかビジュアルでカムバック！TWSTWSは、2025年リリースの楽曲「OVERDRIVE」に合わせて肩をかわいらしく揺らし、拗ねたようなジェスチャーをするダンスチャレンジ“アンタルチャレンジ”が大ヒットした。YOUNGJAEは「アンタルチャレンジはこんな