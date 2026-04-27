サントリービバレッジ＆フードは、『ポケモン』の30周年を記念したコラボレーションの第1弾が、本日27日より開始した。【画像】可愛すぎるピカチュウ＆イーブイのコースターも本取り組みでは、対象となるサントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml〜680ml）を購入し、レシートをLINEで送付すると、抽選で50名にくさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプ、でんきタイプの各特性をイメージした機能を備えた「多機能リュック」や、