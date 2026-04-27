タレントのマツコ・デラックス（53）が27日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。あまりにもどうでもいい質問に本音をぶっちゃける場面があった。番組では「『枝豆より好きな豆』がありますか?」というテーマで視聴者から意見を募集した。これを聞いたマツコは「公共の電波を使ってやることですか?」とバッサリ。また「あんこはどうします?私はあんこがないと生きていけないので、そうなると小豆に