東京ディズニーリソートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開を記念して、7月2日から9月14日までの間、『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。【写真】カラフルでかわいい！新発売されるグッズまた、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも、パークで開催されるスペシャルイベントと連動したプログラムを展開。