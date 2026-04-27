元なでしこジャパンの岩清水梓選手が27日、所属する日テレ・東京ヴェルディベレーザを通じ、今シーズン限りで引退することを発表しました。岩手県出身のDFで現在39歳の岩清水選手は、2000年に日テレ・メニーナでデビューし、引退までの26年間、日テレ一筋でプレー。2019年に結婚、2020年に長男を出産した後に復帰し、今季まで現役を続けました。なでしこジャパンでは通算122試合出場で11得点という記録を残し、FIFA女子ワールドカ