お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケン（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。白髪染めでアレルギー症状に見舞われたことを明かした。「カット&カラーしましてん。ってか白髪染めなんですけど…」と書き出したケン。1年ほど前から白髪染めで頭皮が荒れてきたため、美容師に相談したところ、「ヘナにしましょう」と、植物性の天然染料を勧められたという。そして「上機嫌で写真を撮ってもらいまして、仕上がりも少し