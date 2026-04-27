徳島県内には弁護士に無料相談できるさまざまな窓口があります 法的紛争は、予期せぬタイミングで私たちの日常を脅かすものです。自力で解決しようと焦るあまり、かえって状況を悪化させてしまうケースも少なくありません。そうした事態を防ぐためにも、法律のプロフェッショナルである弁護士の助言を仰ぐことは最善策です。徳島県内には、費用をかけずに法律相談を受けられる場所がいくつか存在します。法律事務所をはじ