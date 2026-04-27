北海道・旭山市にある旭山動物園は4月29日から夏期営業を始める予定を、5月1日に延期すると公式ホームページで発表した。旭山動物園をめぐっては、30代男性職員が「妻の遺体を焼却炉に遺棄した」と話し、警察の事情聴取を受ける事態が発生し、施設の家宅捜索など捜査への協力を行う中で、開園準備が間に合わなくなったという。そのため、2夏期開園を29日からと予定していたものの、29日と30日を臨時休業とし、5月1日から開園すると