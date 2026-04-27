不調から開幕2軍スタートだった巨人・戸郷翔征投手が5月4日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発する可能性が濃厚となった。27日は川崎市のジャイアンツ球場で投手練習に参加。「やっと自分のシーズンが開幕しますけど、これから1年間、まずは1試合しっかり投げたい」と決意を込めた。満を持して1軍の舞台に帰ってくる。昨季は自己ワーストの9敗と苦しんだ。復活を期した今季だったが、オープン戦は3試合の登板で防御率9・0