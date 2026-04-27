女子ゴルフの木戸愛が２７日、自身のインスタグラムを更新。「ＯＡＫＬＥＹ原宿店に行かせて頂きました！！！視力検査もして頂き、度入りメガネを作って頂きました目を守るために、ＯＡＫＬＥＹサングラスとメガネにサポートしていただいています」とつづり、検査を受ける様子の写真を投稿した。メガネをかけて運転する横顔もあり、フォロワーからは「カッコ良過ぎます」「カッコイイです」「ナイスでーす」などとコメントが