山梨県・山中湖村で27日未明、住宅が全焼する火事があり男女2人が死亡しました。27日午前1時半ごろ山中湖村で、「煙が見える、自宅が燃えている」と住人の男性から119番通報がありました。この火事で消防車など8台が出動して消火活動にあたりましたが、木造2階建ての住宅が全焼し約7時間後に消し止められました。現場から年齢不詳の男女2人が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察はこの家に暮らす80代とみられる坂本