日本発のリユース店「セカンドストリート（2nd STREET）」（名古屋市中区）が現在海外で勢いを伸ばしている。ファッショントレンドの中心地の一つともいえるニューヨーク（NY）でも、その人気はうなぎ上りだ。実際、海外の店舗は日本と同じ“セカスト”なのか。また、利用者はなぜ同店を選ぶのか。ニューヨーク・ソーホー店を取材した。 （取材・文・写真／ナガタミユ）【写真】おしゃれなニューヨーカー。「セカンドストリートは