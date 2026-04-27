瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、局地的に雨が降っています。夜は広く晴れるでしょう。 28日は気圧の谷や湿った空気の影響で、次第に雲が増える見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で13度、津山で11度でしょう。27日朝よりも気温がやや低くなります。日中の最高気温は岡山と津山で25度、高松で23度の予想です。27日と同じくらいの気温で、5月並みのところが多いでしょう。一日の気温差が各地で10度以上