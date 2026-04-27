岩井千怜が自身のインスタグラムを更新。日本語と英語で「試合して、遊んで、全力！」と記すと、メジャー大会「シェブロン選手権」に参戦するために訪れたテキサス州ヒューストンで撮影した写真を一挙に投稿した。【写真】岩井ツインズの新ブーム？ チェスで勝負！（全18枚）旧米国郵政公社の建物を巨大な複合施設にリニューアルしたポスト・ヒューストンで、有名なX型の階段を見上げたり、屋上の広い公園で両手両足を広げてジャン