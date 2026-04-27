弾は命中しましたが反撃されました。北海道島牧村で４月２６日、春期管理捕獲をしていたハンターが、クマに襲われて病院に搬送されました。（島牧猟友会花田雄二さん）「（襲われている状況としては）覆いかぶさっているような状況。本人はこうやって頭を守ったが、傷を見ると頬をやられた。あと太ももと足首とかにかまれた跡があった」男性を襲ったクマは体長およそ２メートル、体重は３００キロにも迫る個体でした