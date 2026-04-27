トゥーロンゴルフ ジャパンから、新作パターのアナウンス。「新シリーズとして『Boston』『Monaco』を追加した７シリーズ展開・全11モデルが登場。メジャー2勝を含む、世界69勝を挙げている打感と転がりの良さが特徴のフェースデザイン『ディープ ダイアモンド ミル』を全モデルに採用しました」と同社広報。5月発売で標準シャフト装着が税込13万2000円となる。【画像】新形状『モナコ』を構えた顔が美し過ぎる！今回の目玉は、こ