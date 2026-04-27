株式会社TSIが展開するゴルフアパレルブランド「パーリーゲイツ」は、契約プロの上田桃子との特別企画として展開する「GOLD RABBIT」コレクションにおいて、想定を大きく上回る応募が寄せられ、発売前から入手困難となるほどの反響だったと発表した。【写真】これが上田桃子がこだわったウエア上田桃子ディレクションの同コレクションは、4月8日の抽選受付は開始後わずか30分で販売予定数に到達。4月24日の発売を前に、事実上の完