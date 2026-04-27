お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が出演するBS日テレの番組『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』が、きょう27日午後10時から放送される。今回は、東京・府中朝日町の“親子三代でつなぐ一杯”を味わう。【最新番組カット】デカっ！濃いめのつゆと相性よさそうな、注文を受けてから握る老舗のおにぎり同番組は、塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすて