6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』のヒロインの幼少期をAIで再現したティザー映像・画像が、TVerのドラマページで公開された。【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗映像には“25年前”を想起させる少女の姿が映し出されている。また、映像の解禁に合わせ、ドラマ公式Xでは、映像に登場する少女の顔写真が「わたしはだれ？」とのコメ