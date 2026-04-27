俳優の沢村一樹（58）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。1980年代〜90年代に一世を風靡（ふうび）したトヨタ“名スポーツカー”との2ショットを公開した。【写真】赤が似合う！沢村一樹、90年代に一世を風靡したトヨタ“名車”と2ショット沢村は、真っ赤なワイドボディのトヨタ『スープラ』に寄りかかる2ショット写真を展開。“愛車”かと思いきや、「自宅ガレージにて…と言いたいところですが、､CMのセットにて・笑