きょう午後、新潟県柏崎市の駅前にある銀行にニホンカモシカが立てこもる騒ぎがありました。けが人はいませんでした。ガラス越しに見えるのは、ニホンカモシカです。ニホンカモシカはJR柏崎駅前の繁華街にある銀行に姿を現しました。警察によりますと、午後0時15分ごろ、「銀行内にカモシカが入り込んできた」と銀行から110番通報がありました。カモシカはATMコーナーから侵入したとみられ、店内に居座りました。近くの店の人「（Q