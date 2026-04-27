楽天は27日、5月31日のヤクルト戦（楽天モバイル最強パーク）に俳優の細田佳央太（24）が来場すると発表した。セレモニアルピッチなどを行う予定。昨年も同じ5月31日に始球式を予定していたが、雨天中止で幻に。1年後の同じ日に登場することが決まり、細田さんは球団を通じて「まさかのリベンジの機会をいただきました。しかも、同じ5月31日という日に。前回はボールをしっかり投げられるかどうかの不安しかありませんで