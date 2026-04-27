アメリカ・ニューヨークできょうからNPT＝核拡散防止条約の再検討会議が始まります。ウクライナやガザ、イラン情勢の終わりが見えないなか、日本はどのような役割を求められているのでしょうか？「No more Hiroshima」NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開かれるのを前に、日本から訪れた被爆者団体などが会場となる国連本部まで行進し、核兵器の廃絶を訴えました。この会議は核軍縮や核の不拡散などに向けた取り組みに