北海道旭川市職員で旭山動物園勤務の男性が道警の任意の事情聴取に、園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やしたという趣旨の供述をしていることを巡り、市は27日、園の夏季営業開始を当初予定の29日から来月1日に延期すると発表した。